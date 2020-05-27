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أمانة الشرقية تكمل جاهزيتها لعودة الموظفين الأحد القادم

أمانة الشرقية تكمل جاهزيتها لعودة الموظفين الأحد القادم

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أمانة الشرقية تكمل جاهزيتها لعودة الموظفين الأحد القادم

أمانة الشرقية تكمل جاهزيتها لعودة الموظفين الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=868095
الدمام - المناطق

أكملت أمانة المنطقة الشرقية تهيئة مباني الأمانة والبلديات التابعة لها لعودة الموظفين يوم الأحد القادم ٨ /١٠ /١٤٤١هـ وسط استعدادات متكاملة واتخاذ عدد من التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة أكملت استعداداتها لعودة الموظفين بما يراعي مبادئ الصحة والسلامة المهنية والمرونة في الاستجابة لأي مستجدات تطرأ حول التعامل مع فيروس كورونا، والتدابير المتعارف عليها عالمياً.

وأضاف محمد الصفيان أنه تم وضع عدد من بوابات التعقيم الذاتية أمام مداخل مبنى الأمانة وإداراتها، بالإضافة إلى البلديات، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، وتعقيم الإدارات والمكاتب وكافة الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات والمتمثلة في توفير متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

وأكد الصفيان أنه لن يسمح بعودة الموظفين دفعة واحدة، حيث ستكون عودة الموظفين وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يتم في الأسبوع الأول عودة الموظفين بما لا يتجاوز 50 % من الموظفين للحضور إلى العمل عند بداية استئناف الدوام، وهذا يسمح بتسيير الأعمال فيها، ومن ثم يتم عودة 75% من الموظفين لاحقاً الى أن يتم حضور كامل الموظفين في 22/10/1441هـ، حسب ما صدر من تعليمات من قبل وزارة الموارد البشرية.

واختتم الصفيان بأن الأمانة تعمل وفق ما تقرره الدولة في سبيل المحافظة على أبنائها ومن يعيش على هذه الأرض الغالية .

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