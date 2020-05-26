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أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

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أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=868098
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، اجتماعًا طارئًا لاستعراض خطط الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الجديدة، عقب صدور الموافقة السامية الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق السفر بين المناطق.
وفي مستهل الاجتماع نوّه سموه بما أولته القيادة الحكيمة – أيدها الله – من عناية واهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم، ويردأ عنه الوباء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بالمملكة، مشيدًا سموه بتضافر الجهود بين جميع المسؤولين بالمنطقة، والعمل بروح الفريق الواحد، مقابل تعاون ووعي المجتمع الكريم.
وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على تنفيذ الإجراءات بدقة، وعدم الأخذ والرد في أي أمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بلا هوادة.
وخلص الاجتماع بجملة من القرارات، تضمنت العودة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في تقييم أي إجراء تتخذه أي جهة، والعودة إليها أيضًا في تقييم التدابير المتخذة داخل مقار العمل والمطارات والمجمعات والأنشطة التجارية، وقيام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأمانة بتعقيم المساجد وتهيئتها، مع وضع علامات على السجاد لأماكن وقوف المصلين بما يضمن تحقيق التباعد، واستمرار عمل الجهات الأمنية لتطبيق ما يتعلق بالتنقل بين المناطق وفرض منع التجول والتنظيم أثناء فترة السماح، واستمرار الأمانة في تعقيم الطرق والأحياء والمواقع المخصصة للمشي، وقيام إدارة مطار نجران بمشاركة شركات النقل الجوي بفرض التدابير من دخول المسافر بوابة المطار إلى الصعود للطائرة، ومواصلة متابعة الأسعار ومراقبة المخزون وسط التوقعات بزيادة الإقبال على التسوق.
وضم الاجتماع كل من وكيل الإمارة، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مدير شرطة المنطقة، أمين المنطقة، مدير مطار نجران، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، مدير عام فرع وزارة التجارية بالمنطقة.

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