بر الاحساء تستلم أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر الكترونيا

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استفاد أكثر من 28 ألف مستفيد من المسجلين في جمعية البر بالاحساء ومتضرري جائحة كورونا من مشروع زكاة الفطر الذي أعلنت الجمعية عن انطلاقه مطلع شهر رمضان المنصرم من خلال حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بجمعية البر بالاحساء عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي بأن الجمعية طبقت كافة الإجراءات الاحترازية الصحية قبل اطلاق مشروع زكاة الفطر لهذا العام، ومنها عدم استقبال الجمعية الزكاة عينيا من الموكلين لها، وسخرت كافة امكانياتها التقنية لاستقبال الموكلين لها عن طريق متجر البر الالكتروني والتحويل البنكي، كما ان 136 موظف من منسوبي الجمعية منهم من كانوا في استقبال الموكلين طيلة شهر رمضان المبارك لتسهيل استقبال طلبات زكاة الفطر خلال فترات السماح بالتجول التي حددتها الجهات المعنية في مكتب خدمات المتبرعين والمراكز التابعة لها، وعدد منهم كان يعمل في غرفة العمليات الافتراضية لمتابعة الحوالات البنكية وطلبات التوكيل لزكاة الفطر عبر الواتساب ومتجر البر الالكتروني بواقع 25 الف ساعة عمل.

وأضاف الحزيمي بأن الجمعية استقبلت أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر عن طريق التحويل البنكي و22% منهم عن طريق متجر البر الالكتروني استفاد منها 28 ألف فرد من الأسر المستفيدة من الجمعية استلموا المخصص لهم من (زكاة الفطر) في الوقت الشرعي عن طريق فروع الأسواق التجارية المشاركة مع الجمعية في هذا المشروع بعد تغذية نظام منافذ لكل فرد بالكمية التي تتناسب مع احتياجه.

من جهته كشف أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر بأن الجمعية سخرت كافة امكانياتها التقنية لاستقبال الموكلين لزكاة الفطر الذي يعد أحد أهم المشاريع السنوية التي تنفذها الجمعية وتلقى إقبالا كبيرا من الأهالي والمقيمين.

وذكر ال عبدالقادر بأن الجمعية ولله الحمد نجحت في الترويج لمشروع زكاة الفطر عن طريق إدارة الشراكات والإعلام خصوصا ان الجمعية ولأول مرة لا تستقبل التوكيل العيني للزكاة تطبيقا للإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة تفشي فايروس كورونا ويأتي هذا النجاح امتدادا لأكثر من 20 عاما في إدارة المشروع.

وشكر ال عبدالقادر جميع الموكلين على ثقتهم في الجمعية لإخراج زكاة الفطر نيابة عنهم في الوقت الشرعي المحدد، كما شكر ال عبدالقادر العاملين في الجمعية على جهودهم التي بذلوها لإنجاح مشروع زكاة الفطر والتزامهم بالاحترازات الصحية اثناء استقبالهم للموكلين. كما شكر مدراء المراكز التابعة للجمعية على تهيئتهم لمواقع استقبال الموكلين والمتبرعين بتطبيق كافة معايير استقبالهم وتوفير المساحة المناسبة للتباعد وتأمين للمعقمات الصحية والقفازات في مداخل المراكز والمكاتب التابعة لها.