احدث الأخبار

الجراد يغزو الهند بقوة.. أسوأ “هجوم” منذ 1993
أبرز المواد
 بر الاحساء تستلم أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر الكترونيا
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا
منطقة نجران
 أمانة الشرقية تكمل جاهزيتها لعودة الموظفين الأحد القادم
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف: 65 جولة رقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1545 جولة رقابية واستخدام أكثر من 184 ألف لتر للتعقيم والتطهير خلال ثلاثة أيام العيد
المنطقة الشرقية
 “مدني عسير” يحذر من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد ورياح نشطة
منطقة عسير
 “الموارد البشرية” تعلن رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم
أبرز المواد
 قطر تسجل 1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصوات محافظة”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الجراد يغزو الهند بقوة.. أسوأ “هجوم” منذ 1993

الجراد يغزو الهند بقوة.. أسوأ “هجوم” منذ 1993

أبرز المواد
بر الاحساء تستلم أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر الكترونيا

بر الاحساء تستلم أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر الكترونيا

المنطقة الشرقية
أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

منطقة نجران
أمانة الشرقية تكمل جاهزيتها لعودة الموظفين الأحد القادم

أمانة الشرقية تكمل جاهزيتها لعودة الموظفين الأحد القادم

المنطقة الشرقية

الجراد يغزو الهند بقوة.. أسوأ “هجوم” منذ 1993

الجراد يغزو الهند بقوة.. أسوأ “هجوم” منذ 1993
http://almnatiq.net/?p=868106
المناطق - وكالات

أدت موجة هجمات من الجراد الصحراوي إلى تدمير يقرب من 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، في غرب الهند ووسطها.

وهذه هي أسوأ هجمة جراد تواجه البلاد منذ أكثر من 3 عقود، واستدعت إرسال طائرات من دون طيار وجرارات زراعية وسيارات لتعقب هذه الحشرات الشرهة ورشها بالمبيدات الحشرية.

وحذر الخبراء من أن الوضع قد يزداد سوءا مع توقع وصول المزيد من أسراب الجراد إلى الهند عبر باكستان في يونيو المقبل.

ووفقا لوكالة “أسوشييتد برس”، فقد كانت ولاية راجستان بوسط البلاد الأكثر تضررا، حيث تهاجم الملايين من حشرات الجراد المحاصيل منذ أبريل.

ووصلت أسراب الجراد مؤخرا إلى مناطق لم يسبق رؤيتها فيها، وشوهدت وهي تشق طريقها عبر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ولايات البنجاب وماديا براديش وغوجارات أيضا.

وقال كيه إل غورجار، المسؤول البارز في منظمة الإنذار من الجراد في الهند: “الوضع مثير للقلق. لكننا أكثر قلقا من تكاثرها. إذا حدث ذلك قد يتسبب ذلك في تدمير مناطقنا الزراعية”.

وقال غورجار إن الهند لم تشهد أسرابا من الجراد بهذا الحجم منذ عام 1993، وأن أعداد الحشرات سريعة التكاثر يمكن أن تنمو بشكل كبير قبل أن يحد الطقس الجاف من انتشارها.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العالية هذا العام ساعدت الجراد على الانتشار بسرعة أكبر، وإذا لم يتم السيطرة عليها فإنها قد تشكل ضررا بالغا لإمدادات الغذاء في الهند.

ويلجأ المزارعون الغاضبون إلى الوسائل التقليدية، من الطرق على الأواني أو الصفير أو إلقاء الحجارة، في محاولة لإبعاد الجراد، وإشعال النيران في بعض الأحيان لطرده بالدخان.

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية” تعلن رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم

“الموارد البشرية” تعلن رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم
قطر تسجل 1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*