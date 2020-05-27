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الطيران المدني: لا صحة لما تم تداوله حول زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي

الطيران المدني: لا صحة لما تم تداوله حول زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي

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الطيران المدني: لا صحة لما تم تداوله حول زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي

الطيران المدني: لا صحة لما تم تداوله حول زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي
http://almnatiq.net/?p=868112
المناطق - الرياض

أكد متحدث الطيران المدني أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي، خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%.

وأفاد أن ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هي “نصوص مفبركة”، ولا صحة لها.

وأهاب، بالمواطنين، تحرى الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.

وكانت عدة حسابات بمواقع التواصل تداولت تغريدات حول زيادة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 80% من قيمتها الفعلية.

وكانت هيئة الطيران المدني أعلنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020.

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