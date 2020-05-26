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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن الأودية

مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن الأودية

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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن الأودية

مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن الأودية
http://almnatiq.net/?p=868122
المناطق - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وتدني في مدى الرؤية ولا تزال التوقعات تشير بمشيئة الله إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات المنطقة ⁧‫ومحافظاتها ‬⁩حتى نهاية هذا الاسبوع .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، داعياً إلى الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة .

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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