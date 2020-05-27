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مدير صحة عسير يطمئن على المتطوعين الصحيين إثر الحادث المروري الذي تعرضوا له

مدير صحة عسير يطمئن على المتطوعين الصحيين إثر الحادث المروري الذي تعرضوا له
http://almnatiq.net/?p=868142
المناطق - عسير

اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على صحة المتطوع الصحي عبدالعزيز محمد عبدالهادي آل معيض ، والمتطوع الصحي سعود حسن سعيد يحيى ، وذلك إثر الحادث المروري الذي تعرضوا له خلال أدائهم لمهام عملهم في إيصال الأدوية من مستشفى عسير المركزي إلى عدد من المستفيدين ؛ ضمن مبادرة ( دواءك يوصلك ) من خلال منصة التطوع الصحي .

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام صحتي عسير ونجران للمتطوعين في مقر صحة عسير ، حيث تم الاطمئنان على صحتهم ، وتكريمهم تقديراً لجهودهم المخلصة.

وأكد العسيري شكره وتقديره البالغ باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة عسير للمتطوعين على حرصهم وتفانيهم في أداء واجبهم التطوعي ، مثمناً لهم حسن الأداء الملحوظ منهم منذ بدء مشاركتهم التطوعية ، كما أكد اهتمام وزارة الصحة بجميع المتطوعين الصحيين وتقدير جهودهم المبذولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا .

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