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المفوضية الأوروبية: جمعنا 9,5 مليار يورو لتطوير أدوية ولقاحات ضد كورونا

المفوضية الأوروبية: جمعنا 9,5 مليار يورو لتطوير أدوية ولقاحات ضد كورونا

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المفوضية الأوروبية: جمعنا 9,5 مليار يورو لتطوير أدوية ولقاحات ضد كورونا

المفوضية الأوروبية: جمعنا 9,5 مليار يورو لتطوير أدوية ولقاحات ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=868162
المناطق - وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الحملة العالمية لتمويل الأبحاث الرامية للتوصل لأدوية ولقاحات واقية من مرض كوفيد-19، جمعت حتى الآن 9.5 مليار يورو.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الثلاثاء، عبر “تويتر” مشيرة إلى أنه تم جمع هذا المبلغ خلال أقل من شهر: “نتيجة عظيمة.. الوصول لأول مرحلة مهمة في سباق التعهدات العالمية #GlobalResponse الذي تقوده المفوضية الأوروبية”.

وكانت حملة التمويل قد جمعت 7,4 مليار يورو من زعماء عالميين ومؤسسات حكومية وخاصة خلال عد ساعات في 4 مايو عندما تم إطلاقها عبر مؤتمر افتراضي للمانحين.

وتهدف هذه المبادرة، التي نأت الولايات المتحدة بنفسها عنها، إلى تنسيق البحوث عالميا من أجل تطوير لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا، ومن المفترض أنه بمجرد ظهور هذه الأدوية، ستصبح متاحة لجميع البلدان، بما في ذلك الدول الأكثر فقرا.

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