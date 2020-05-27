“الطيران المدني” : إضافة مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الجوية الداخلية

المناطق _الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطارَي الجوف وعرعر وإضافتهما ضمن “استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة” ابتداءً من الاثنين 01 يونيو 2020م، وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وأكدت الهيئة جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار نجران).