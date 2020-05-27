احدث الأخبار

وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض
أبرز المواد
 التشويه الإعلامي للمنجزات الوطنية
أبرز المواد
 الأردن يعلن حظر تجوال شاملا في يوم الجمعة 29 مايو
أبرز المواد
 “الطيران المدني” : إضافة مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الجوية الداخلية
أبرز المواد
 المفوضية الأوروبية: جمعنا 9,5 مليار يورو لتطوير أدوية ولقاحات ضد كورونا
أبرز المواد
 بوينغ تسرح 6770 عاملا في الولايات المتحدة وتخطط لتسريح آلاف آخرين
أبرز المواد
 قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعا لمكافحة الملاريا في المحافظات اليمنية
أبرز المواد
 مدير صحة عسير يطمئن على المتطوعين الصحيين إثر الحادث المروري الذي تعرضوا له
منطقة عسير
 تسهيل مغادرة 450 ألف معتمر ضمن جهود وزارة الحج والعمرة خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 محافظ أملج ميدانياً يتابع تطبيق الأجراءات الأحترازية ويهنئ رجال الأمن بالعيد
منطقة تبوك
 ثغرة أمنية خطيرة تتربص بملايين الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

أبرز المواد
التشويه الإعلامي للمنجزات الوطنية

التشويه الإعلامي للمنجزات الوطنية

أبرز المواد
الأردن يعلن حظر تجوال شاملا في يوم الجمعة 29 مايو

الأردن يعلن حظر تجوال شاملا في يوم الجمعة 29 مايو

أبرز المواد
“الطيران المدني” : إضافة مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الجوية الداخلية

“الطيران المدني” : إضافة مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الجوية الداخلية

أبرز المواد

الأردن يعلن حظر تجوال شاملا في يوم الجمعة 29 مايو

الأردن يعلن حظر تجوال شاملا في يوم الجمعة 29 مايو
http://almnatiq.net/?p=868169
المناطق _ عمان

أعلنت السلطات في الأردن، يوم الأربعاء، حظر تجوال شاملا في المملكة يوم الجمعة 29 مايو. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوال الشامل خلال نهاية الأسبوع.
وأعلن أنه تقرر فرض حظر التجوال الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقا للآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس ، وحتى منتصف ليلة الجمعة – السبت.
وصرح العضايلة بأن مجلس الوزراء ناقش عددا من المقترحات بشأن تنشيط قطاع السياحة، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة قدمت توصيات بإعادة فتح العديد من القطاعات.
من جهته، أفاد وزير الصحة سعد جابر بأن المملكة سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 720 حالة.
وأضاف جابر أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من “كوفيد 19″، مشيرا إلى إجراء 3 آلاف فحص مخبري اليوم في جميع المناطق.
وسجلت السلطات في المملكة يوم الثلاثاء 7 إصابات بكورونا.

روابط ذات صلة

وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض
التشويه الإعلامي للمنجزات الوطنية

التشويه الإعلامي للمنجزات الوطنية
“الطيران المدني” : إضافة مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الجوية الداخلية

“الطيران المدني” : إضافة مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الجوية الداخلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*