غوتيريش يجدد دعوته لوقف إطلاق النار للتركيز على إنهاء كوفيد-19

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جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على إنهاء جائحة كوفيد-19 وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشدّ الناس ضعفا وإيجاد فضاء للحوار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتراضية التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم، بعنوان “حماية المدنيين في النزاع المسلح”.

وأفاد غوتيريش أن الاجتماع يُعقد في وقت تشتد فيه جائحة كوفيد 19 وتتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتزيد الأعباء على النظم الصحية والاقتصادات والمجتمعات، مشيراً إلى أن كوفيد-19 يشكل تهديداً كبيراً للاجئين والنازحين داخليا المتكدسين معا في مخيمات ومجتمعات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية.

وشدد على دور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بوصفها إحدى أكثر الوسائل فعالية لحماية المدنيين في مناطق النزاع حول العالم.