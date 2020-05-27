مبادرة اجتماعية بقيمة 3 ملايين لمواجهة جائحة كورونا في الرياض

المناطق _الرياض

انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، قدّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد رحمه الله تبرعًا بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسين الف ريال ( ٣،١٥٠،٠٠٠ ريال ) لوزارة الصحة لصالح التجمع الصحي الأول والثاني بمنطقة الرياض، وهي عبارة عن 118 جهازاً حديثاً لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل و العناية المركزة تشتمل على توريدها وتركيبها وصيانتها،وتعتبر من احدث الاجهزة المستخدمة في العالم بهذا التخصص، بالإضافة إلى تقديم أجهزة تنفس صناعي حديثة تتناسب مع حالات العزل .

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين في موجهة الجائحة العالمية كوفيد-19 “كورونا” وتداعياته على المجتمع ودعمًا لمبادرات وزارة الصحة حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله.

ومن جانبه ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الوقف عبدالوهاب بن سعيد السيد ؛ نحن شركاء في مواجهة هذا الجائحة ومن باب مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الوطن جاءت هذه المبادرة ، مشيراً إلى أنهم لن يألوا جهداً في الوقوف مع حكومتنا الرشيدة بالدعم في مواجهة هذه الجائحة .