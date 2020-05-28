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سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى افتراضيا عبر -الاتصال المرئي- حفل معايدة تعليم جازان ويشيد بجهودهم في خدمة الأجيال التعليمية

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية
http://almnatiq.net/?p=868197
المناطق _الرياض

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وتم خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

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