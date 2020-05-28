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ضربة لاتفاق عهد أوباما.. إدارة ترمب تلغي إعفاءات نووي إيران

ضربة لاتفاق عهد أوباما.. إدارة ترمب تلغي إعفاءات نووي إيران

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ضربة لاتفاق عهد أوباما.. إدارة ترمب تلغي إعفاءات نووي إيران

ضربة لاتفاق عهد أوباما.. إدارة ترمب تلغي إعفاءات نووي إيران
http://almnatiq.net/?p=868200
المناطق _ وكالات

على خلفية صراع داخلي بين صقور إيران ومجموعة من المتشددين بقوة داخل الحكومة الأمريكية، قامت إدارة ترمب بإنهاء الإعفاءات من العقوبات، والتي تسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل في المواقع النووية الإيرانية الحساسة، وفقا لما صرح به مسؤولون أمريكيون وبحسب ما تضمنته وثائق حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
ويقول خبراء حظر الانتشار النووي إن الإعفاءات، التي صدرت بعد انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، تقلل من حافز طهران لتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى وتوفر نافذة قيّمة للبرنامج النووي الإيراني، إلا أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومجموعة من النواب الأميركيين، بقيادة السيناتور الجمهوري توم كوتون من أركنساس، دفعوا باتجاه ممارسة المزيد من الضغوط على طهران والقضاء على أي بقايا لأهداف السياسة الخارجية لإدارة أوباما.

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