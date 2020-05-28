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سمو أمير جازان ونائبه يعزيان قائد قوة الأفواج بالمنطقة في وفاة والدته

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سمو أمير جازان ونائبه يعزيان قائد قوة الأفواج بالمنطقة في وفاة والدته

سمو أمير جازان ونائبه يعزيان قائد قوة الأفواج بالمنطقة في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=868203
جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير ‫ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة الى قائد قوة الأفواج بمنطقة جازان العقيد محمد بن فارس الزهراني ووالده وأفراد أسرته، في وفاة والدته. ‏
وأعرب سمو أمير جازان وسمو نائبه ، للعقيد الزاهراني عن خالص تعازيهما ومواساتهما له سائلان الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جمعيًا الصبر والسلوان.

وعبَّر قائد قوة الافواج بجازان العقيد محمد الزهراني ووالده وأبناء الفقيدة وأفراد أسرتها كافة، من جهتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يُريهما أي مكروه في عزيز لديهم .

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