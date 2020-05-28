سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى افتراضيا عبر -الاتصال المرئي- حفل معايدة تعليم جازان ويشيد بجهودهم في خدمة الأجيال التعليمية

جازان _ فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم الأربعاء حفل المعايدة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي -الذي أقامه تعليم جازان بمناسبة عيد الفطر المبارك .

ونقل سمو أمير منطقة جازان خلال كلمته التي ألقاها في الحفل عبر الاتصال المرئي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ، مشيدا سموه بجهود القيادة الحكيمة وحرصها على أمن الوطن وسلامة المواطن من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات السديدة التي اتخذتها في التعامل مع الجائحة والنتائج الطيبة التي تحققت ولله الحمد والتي تشمل عودة الحياة الى طبيعتها بشكل تدريجي مع اتباع كافة التعليمات والتوجيهات..

وأشار سمو الأمير محمد بن ناصر ، الى أن التعليم خلال المرحلة الماضية قدم عملا رائعا وتجربة مميزة تستحق التقدير منوها بحرص وزارة التعليم ومتابعتها لإنجاح العام الدراسي وجهودها الكبيرة لخدمة الطلاب والطالبات خلال مرحلة التعليم عن بعد.

وأضاف سموه أن الحصص المنهجية واللامنهجية كالأنشطة المختلفة تساهم بدورها في دعم الأجيال وتنمية مهاراتهم وشغلهم بمايفيد.

وقدم سمو أمير منطقة جازان شكره وتقديره لتعليم جازان مشيدا بجهوده المميزة في خدمة طلاب وطالبات المنطقة متمنيا للجميع التوفيق .

من جانبه رفع مدير عام تعليم جازان د.إبراهيم أبوهادي في مستهل كلمته التهاني للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الفطر المبارك كما عبر عن سعادة منسوبي ومنسوبات تعليم جازان برعاية سمو أمير المنطقة لحفل المعايدة الذي سيدون في تاريخ تعليم جازان كونه حفل المعايدة الافتراضي الأول الذي توج بتشريف ورعاية سمو أمير المنطقة حفظه الله .

كما نوه د.أبوهادي بمايحظى به تعليم جازان والتعليم بالمنطقة من اهتمام ورعاية أمير التنمية والبناء لمختلف مناسباته وفعالياته ،مضيفا أن مرحلة التعليم عن بعد في تعليم جازان خلال الفترة السابقة كانت ناجحة باهتمام الوزارة ودعمها لجوانبها الإدارية والفنية بالإضافة إلى ماحظي به تعليم جازان من متابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ودعمهما لتلك المرحلة بتوجيهاتهما وتشجيعهما الدائم .