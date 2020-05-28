احدث الأخبار

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة وعسير
أبرز المواد
 واقعة نادرة.. الشمس تشرق على مدينة أمريكية ثلاثة أشهر متتالية دون غروب
أبرز المواد
 البيت الأبيض: ترامب سيوقع على قرار بشأن مواقع التواصل
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى افتراضيا عبر -الاتصال المرئي- حفل معايدة تعليم جازان ويشيد بجهودهم في خدمة الأجيال التعليمية
أبرز المواد
 العاصمة واشنطن تعلن عن رفع الحظر التدريجي يوم الجمعة المقبل
أبرز المواد
 سمو أمير جازان ونائبه يعزيان قائد قوة الأفواج بالمنطقة في وفاة والدته
أبرز المواد
 ضربة لاتفاق عهد أوباما.. إدارة ترمب تلغي إعفاءات نووي إيران
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: اعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والصناعات
أبرز المواد
 مبادرة اجتماعية بقيمة 3 ملايين لمواجهة جائحة كورونا في الرياض
منطقة الرياض
 الإمارات تعلن عن عودة العمل بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تعايد 1693 طفًلا منومًا في أكثر من 30 مستشفي حول المملكة
المنطقة الشرقية
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة وعسير

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة وعسير

أبرز المواد
واقعة نادرة.. الشمس تشرق على مدينة أمريكية ثلاثة أشهر متتالية دون غروب

واقعة نادرة.. الشمس تشرق على مدينة أمريكية ثلاثة أشهر متتالية دون غروب

أبرز المواد
البيت الأبيض: ترامب سيوقع على قرار بشأن مواقع التواصل

البيت الأبيض: ترامب سيوقع على قرار بشأن مواقع التواصل

أبرز المواد
سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى افتراضيا عبر -الاتصال المرئي- حفل معايدة تعليم جازان ويشيد بجهودهم في خدمة الأجيال التعليمية

سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى افتراضيا عبر -الاتصال المرئي- حفل معايدة تعليم جازان ويشيد بجهودهم في خدمة الأجيال التعليمية

أبرز المواد

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة وعسير

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة وعسير
http://almnatiq.net/?p=868224
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف وحائل و الحدود الشمالية في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

واقعة نادرة.. الشمس تشرق على مدينة أمريكية ثلاثة أشهر متتالية دون غروب

واقعة نادرة.. الشمس تشرق على مدينة أمريكية ثلاثة أشهر متتالية دون غروب
البيت الأبيض: ترامب سيوقع على قرار بشأن مواقع التواصل

البيت الأبيض: ترامب سيوقع على قرار بشأن مواقع التواصل
سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى افتراضيا عبر -الاتصال المرئي- حفل معايدة تعليم جازان ويشيد بجهودهم في خدمة الأجيال التعليمية

سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى افتراضيا عبر -الاتصال المرئي- حفل معايدة تعليم جازان ويشيد بجهودهم في خدمة الأجيال التعليمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*