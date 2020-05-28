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إنفوجرافيك…مطارات داخلية تبدأ رحلاتها الأحد والإثنين المقبلين

إنفوجرافيك…مطارات داخلية تبدأ رحلاتها الأحد والإثنين المقبلين

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إنفوجرافيك…مطارات داخلية تبدأ رحلاتها الأحد والإثنين المقبلين

إنفوجرافيك…مطارات داخلية تبدأ رحلاتها الأحد والإثنين المقبلين
http://almnatiq.net/?p=868225
المناطق_الرياض

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، إنفوجرافيك أوضحت من خلاله خطة ومراحل التشغيل التدريجي للمطارات الداخلية والتي من المقرر أن تبدأ رحلاتها يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ومن المقرر أن تنطلق رحلات مطارات “الدمام والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة والباحة وجدة وأبها ونجران وجازان”، يوم الأحد 31 مايو.

بينما ستنطلق رحلات مطارات عرعر والجوف يوم الاثنين الأول من شهر مايو المقبل، وستنطلق جميع رحلات مطار الملك عبدالعزيز بجدة عبر المطار الدولي الجديد صالة 1، ومن المقرر أن يتم تشغيل كافة الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

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