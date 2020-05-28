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توضيح “هام” من الصحة بشأن الكمامة القماشية.. وتحذير لهؤلاء من استخدامها

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توضيح “هام” من الصحة بشأن الكمامة القماشية.. وتحذير لهؤلاء من استخدامها

توضيح “هام” من الصحة بشأن الكمامة القماشية.. وتحذير لهؤلاء من استخدامها
http://almnatiq.net/?p=868232
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أوضحت وزارة الصحة أن الكمامة القماشية يُمنع استخدامها للأطفال أقل من سنتين أو لفاقدي الوعي أو العاجزين أو لمن لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها.
وقالت: إن الكمامة القماشية تُلبس دوما عند الخروج من المنزل والذهاب للأماكن العامة، ويكون لبسها بشد الكمامة إلى الأذنين قدر الإمكان، وعند نزع الكمامة يجب الحرص على عدم لمس العينين والأنف والفم، ويجب غسل اليدين مباشرة.
وأشارت إلى أن الكمامة يجب أن تحتوي على طبقات متعددة من القماش ولكن تسمح بالتنفس بأريحية، ويُفضل أن يكون القماش قطنيا، فالأقمشة الخفيفة غير نافعة، وتكون قابلة للغسل والتجفيف دون تلف أو تغيير الشكل.
وأضافت أنه يمكن صناعتها بأدوات منزلية بسيطة ويتم تعقيمها بغسلها بالغسالة، فذلك كافٍ عند تبللها والرجوع للبيت ويعاد استخدامها، وقد يؤدي سوء الاستخدام، مثل رطوبة الكمامة لطول فترة استخدامها أو إعادة الاستخدام بدون غسل، إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

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