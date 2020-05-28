بيان من «وزارة الحج» حول استمرار تعليق العمرة والزيارة الفترة الحالية

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية؛ تزامنًا مع قرارات القيادة بتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: إنه “ستتم المراجعة الدورية لذلك -عودة العمرة والزيارة- وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة”.

جدير بالذكر أنه سُمح اليوم ببدء التجول من الساعة 6 ص إلى 3 م في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيًا، والتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، وفتح الأنشطة التجارية والمولات.