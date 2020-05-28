الأمن السيبراني: ثغرات “شديدة الخطورة” في منتجات “Apple”

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في رسالة بعنوان تحذير أمني عالي جدا ، من ثغرات أمنية خطيرة في بعض منتجات شركة Apple
وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر ، إن شركة Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، مضيفا أن مستوى الخطورة عالي جدا
وأضاف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن الشركة توصي بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
iCloud 7.19
متوفر للمنتجات التالية:
Windows 7 وما بعد
iCloud 11.2
متوفر للمنتجات التالية:
Windows 10 وما بعد
Safari 13.1.1
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Mojave
macOS High Sierra
macOS Catalina
Windows Migration Assistant2.2.0.0 (v. 1A11)
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Catalina
تحديث المنتجات التالية إلى:
macOS High Sierra
10.13.6
macOS Mojave
10.14.6
macOS Catalina
10.15.4
التهديدات:
يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
هجمة حجب الخدمة (DoS attack)
هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS))
الكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة
تنفيذ برمجيات خبيثة
الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:
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