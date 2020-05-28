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الأمن السيبراني: ثغرات “شديدة الخطورة” في منتجات “Apple”

الأمن السيبراني: ثغرات “شديدة الخطورة” في منتجات “Apple”
http://almnatiq.net/?p=868242
المناطق_الرياض

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في رسالة بعنوان تحذير أمني عالي جدا ، من ثغرات أمنية خطيرة في بعض منتجات شركة Apple

وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر ، إن شركة Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، مضيفا أن مستوى الخطورة عالي جدا

وأضاف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن الشركة توصي بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

iCloud 7.19

متوفر للمنتجات التالية:

Windows 7 وما بعد

iCloud 11.2

متوفر للمنتجات التالية:

Windows 10 وما بعد

Safari 13.1.1

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Mojave

macOS High Sierra

macOS Catalina

Windows Migration Assistant2.2.0.0 (v. 1A11)

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Catalina

تحديث المنتجات التالية إلى:

macOS High Sierra

10.13.6

macOS Mojave

10.14.6

macOS Catalina

10.15.4

التهديدات:

يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

هجمة حجب الخدمة (DoS attack)

هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS))

الكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة

تنفيذ برمجيات خبيثة

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:

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