ما هي الإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها عند العودة للعمل؟.. “استشاري” يجيب

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شدد استشاري أمراض معدية، المعدية الدكتور خالد غليلة، على ضرورة إتباع الموظفين مجموعة من الإجراءات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا” بعد العودة إلى العمل.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن اتباع سلوكيات التباعد الاجتماعي والسلوكيات الوقائية مثل غسل اليدين وارتداء الكمامات والبعد عن الأماكن المزدحمة، سيساهم في وقف انتقال العدوى بين الموظفين.

وأِشار إلى أن تلك الإجراءات ترتبط ببعضها؛ كون الاعتناء الجيد بالكمامة دون تطبيق التباعد الاجتماعي قد لا يساعد في تجنب العدوى، مشيراً إلى أن المجتمع أمام تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى ضرورة توفر الأدوات الوقائية داخل مقار العمل مثل المعقمات وغيرها، مبيناً أنه يجرى حالياً بالمملكة مراجعة مؤشر الحالات الحرجة؛ لأنه من المؤشرات المهمة جداً لقياس مدى السيطرة على الفيروس من عدمه.