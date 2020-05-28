“الداخلية”: بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة عدا مكة

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أفادت وزارة الداخلية، أن السماح بالتجول بدأ في السادسة من صباح اليوم (الخميس) بجميع مناطق المملكة، ما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه ابتداءً من اليوم يسمح بالتالي:

ـ التجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

ـ ممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول فيما عدا الأحياء المعزولة صحياً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ـ التنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

ـ فتح أنشطة محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

وأهابت الوزارة، الجميع بضرورة الحرص على لبس الكمامة، وغسل وتعقيم اليدين، والتباعد الاجتماعي.