احدث الأخبار

تداول: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد القادم
أبرز المواد
 اختطاف صحافي في غزة بعد تحقيق عن “فساد”.. وعائلته تتهم حركة الجهاد
أبرز المواد
 جامعة الطائف تعلن خطة وآلية عودة العمل في جميع مقراتها
أبرز المواد
 أمانة منطقة المدينة المنورة تُدشن هويتها البصرية الجديدة
أبرز المواد
 قتلى وجرحى بصفوف الجيش التركي في ريف إدلب
أبرز المواد
 أطباء يتراجعون ويعلنون: كورونا مصنوع وليس طبيعيًّا
أبرز المواد
 «البنتاغون» : أمريكا ملتزمة بشراكة دفاعية طويلة الأمد مع السعودية
أبرز المواد
 المسجد النبوي: دروس إلكترونية لـ169 ألف مستمع
أبرز المواد
 “الداخلية”: بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة عدا مكة
أبرز المواد
 الصحة العالمية تسعى خلف مصادر تمويل جديدة بينها التبرعات الشخصية
أبرز المواد
 الأمن السيبراني: ثغرات “شديدة الخطورة” في منتجات “Apple”
أبرز المواد
 إجمالي حالات كورونا بالمكسيك: 78023 إصابة و8597 وفاة
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

تداول: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد القادم

تداول: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد القادم

أبرز المواد
اختطاف صحافي في غزة بعد تحقيق عن “فساد”.. وعائلته تتهم حركة الجهاد

اختطاف صحافي في غزة بعد تحقيق عن “فساد”.. وعائلته تتهم حركة الجهاد

أبرز المواد
جامعة الطائف تعلن خطة وآلية عودة العمل في جميع مقراتها

جامعة الطائف تعلن خطة وآلية عودة العمل في جميع مقراتها

أبرز المواد
أمانة منطقة المدينة المنورة تُدشن هويتها البصرية الجديدة

أمانة منطقة المدينة المنورة تُدشن هويتها البصرية الجديدة

أبرز المواد

أطباء يتراجعون ويعلنون: كورونا مصنوع وليس طبيعيًّا

أطباء يتراجعون ويعلنون: كورونا مصنوع وليس طبيعيًّا
http://almnatiq.net/?p=868270
المناطق_واس

بعد عدة أشهر من محاولات السيطرة على وباء كورونا العالمي الذي ظهر لأول مرة نهاية العام الماضي بمدينة ووهان الصينية، وحلف ملايين المصابين والوفيات، كشف الدكتور أديب الزعبي، أستاذ المناعة والطب التجديدي ورئيس المركز العربي للخلايا الجذعية، عن أن فرضيات علمية جديدة تشير إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، صُنِع مختبريًّا، وليس فيروسًا طبيعيًّا.

وأوضح الزعبي، أن مراجعة أبحاث وأوراق علمية نُشرت مؤخرًا بدول عدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ؛ أوضحت أن الفيروس لا يمكن أن يكون انتقل بطريقة طبيعية.

ولفت بحسب “سكاي نيوز عربية”، إلى أنه قبل شهرين لم تكن لدى العلماء أي فرضية بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا؛ ولذا كانت الفرضية السائدة وقتها أنه انتقل من الخفاش إلى الإنسان في سوق ووهان الصيني للمأكولات البحرية في ديسمبر الماضي.

أما الأدلة على الفرضيات الجديدة فتتمثل في تأكد ظهور حالات إصابة بكورونا في القارة الأوروبية، قبل شهر ديسمبر؛ وهو ما أثبته تشريح السلطات الإيطالية لجثث أشخاص توفوا نتيجة أمراض رئوية خلال شهريْ سبتمبر وأكتوبر 2019، أي قبل الإعلان عن ظهور وتفشي الفيروس في الصين بعدة أشهر.

وحسب “الزعبي”؛ فقد أكد تشريح تلك الجثث أن الوفيات ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضح أستاذ المناعة أن انتقال كورونا لا يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الخفافيش؛ مشيرًا إلى أن الفيروس الحالي سمي سارس كوف- 2 (SARS_COV_2)؛ وذلك لوجود نسبة 96% من التشابه الجيني بينه وبين فيروس سارس كوف- 1 الذي ظهر عام 2003؛ علمًا بأن الأخير لم يسبب مرض كوفيد-19 القاتل.

واعتبر “الزعبي” أن تلك هي النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها، بصرف النظر عن “نظريات المؤامرة” أو الحديث عن الصراعات السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك.

روابط ذات صلة

تداول: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد القادم

تداول: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد القادم
اختطاف صحافي في غزة بعد تحقيق عن “فساد”.. وعائلته تتهم حركة الجهاد

اختطاف صحافي في غزة بعد تحقيق عن “فساد”.. وعائلته تتهم حركة الجهاد
جامعة الطائف تعلن خطة وآلية عودة العمل في جميع مقراتها

جامعة الطائف تعلن خطة وآلية عودة العمل في جميع مقراتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*