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قتلى وجرحى بصفوف الجيش التركي في ريف إدلب

قتلى وجرحى بصفوف الجيش التركي في ريف إدلب
http://almnatiq.net/?p=868275
المناطق_الرياض

لقي جندي مصرعه فيما أصيب عشرات من الجنود في صفوف الجيش التركي جراء انفجار لغم استهدف رتلا على طريق أم فور قرب بلدة الغسانية في ريف إدلب الغربي بسوريا.

واتجهت مروحيات تركية نحو موقع الانفجار لإجلاء الجرحى.

وكانت وزارة الدفاع التركية،قد اعلنت أمس الأربعاء مقتل جندي تركي جراء الانفجار الذي لم تعرف أسبابه، والذي وقع قرب بلدة الغسانية في ريف إدلب الغربي.

وذكرت الوزارة أنه عقب تعرض الجندي للإصابة جرى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، إلا أنه رغم الجهود التي بذلت لإنقاذه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

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