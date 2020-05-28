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مصرع 11 حوثياً بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء

مصرع 11 حوثياً بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء
http://almnatiq.net/?p=868285
المناطق_الرياض

قتل ما لا يقل عن 11 عنصراً من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، وجرح آخرون، الليلة الماضية ، بنيران الجيش اليمني في معارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن “أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، وأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 حوثياً وجرح آخرين.

ووفقاً للمصدر العسكري، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.

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