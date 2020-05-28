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تداول: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد القادم

تداول: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=868286
المناطق_الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 1441/10/08هــ الموافق 2020/05/31م وفقاً للتالي:

-الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً.

-الجلسة الثانية (السوق مفتوح – تنفيذ): من 10:00 صباحاً إلى 03:00 مساءً.

-الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:00مساءً إلى 03:10 مساءً
(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة ).

-الجلسة الرابعة (التداول على سعر الاغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً.

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة).

-الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً.

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00مساءً).

وتؤكد تداول على حرصها الدائم في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيها وضمان سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية.

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