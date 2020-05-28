العمل بـ”التطوير المهني” للمعلمين في نظام فارس.. بدءًا من اليوم

أتاحت وزارة التعليم أيقونة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في حساباتهم في نظام فارس، بدءًا من اليوم الخميس ٥ شوال وحتى ١ صفر المقبل.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحصر ساعات التطوير المهني المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدماتهم السابقة، لاحتسابها لاحقًا لهم في نظام الترقيات في سلم الوظائف التعليمية الجديد.

وتضمنت الضوابط أن يشمل الرصد جميع ساعات التطوير المهني لكافة شاغلي الوظائف التعليمية خلال أعوام خدمتهم السابقة بجميع الإدارات والجهات ذات العلاقة (مدرسة – مكتب – قسم – إدارة – جهاز الوزارة)، ويقصد بشاغلي الوظائف التعليمية كل من هم على الكادر التعليمي، من العاملين داخل المدارس أو خارجها من المعينين على وظائف تعليمية.

وشملت الضوابط تشكيل لجنة إشرافية بكل إدارة تعليم برئاسة مدير التعليم بالمنطقة، وعضوية مديري التعليم والتدريب والابتعاث والإشراف التربوي والموارد البشرية، للعمل على متابعة عملية رصد ساعات الأنشطة وضمان دقة إجراءاتها.