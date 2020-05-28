بينما كان روحاني يتحدث أمام البرلمان .. نام ظريف!

المناطق - وكالات

بينما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، يلقي كلمته أمام البرلمان أمس الأربعاء، غلب النعاس على وزير الخارجية محمد جواد ظريف فأخذ “قيلولة” ونام.

فقد أظهرت الكاميرات ظريف نائما أثناء كلمة الرئيس بعد أن ألقى رأسه إلى الخلف، واضعا كمامة.

فيما نقل التلفزيون الوطني الإيراني غفوة ظريف من عدة زوايا، ما أثار موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية.

وما زاد الطين بلة، أن “غفوة ظريف” جاءت في أول الجلسة، حيث أشار البعض إلى أن الساعة حينها كانت حوالي التاسعة و45 دقيقة صباحا.

بدوره، كتب الناشط الإيراني “حجت فقيه” معلقا في حسابه على تويتر على غفوة الوزير قائلا: “نوم عميق لظريف خلال كلمة الرئيس حسن روحاني في حفل افتتاح البرلمان الحادي عشر”.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني كان عقد في دورته الحادية عشرة جلسته الأولى، صباح الأربعاء، واختار محمد باقر قاليباف رئيس