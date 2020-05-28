احدث الأخبار

مجلس القضاء الإداري: تعد المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل
أبرز المواد
 شاهد..ازدحام طرق الرياض مع بداية رفع منع التجول الجزئي
منطقة الرياض
 دراسة توضح .. كورونا الخفيف يطوّر أجساماً مضادة
أبرز المواد
 وعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل في منطقة الباحة
منطقة الباحة
 فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف كيفية انتشار قطرات فيروس كورونا في الأماكن المغلقة
أبرز المواد
 بينما كان روحاني يتحدث أمام البرلمان .. نام ظريف!
أبرز المواد
 “المهاجرون الأفغان”مجددا .. أطفال رماهم حرس إيران بالنهر
أبرز المواد
 اشتباك أميركي صيني جديد .. بكين غاضبة : كفى تنمراً
أبرز المواد
 أسعار النفط تسجل انخفاضًا و”برنت” دون 34 دولارًا للبرميل
أبرز المواد
 مصرع 11 حوثياً بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء
أبرز المواد
 أسواق المدينة المنورة تستأنف أنشطتها التجارية.. والتزام كامل بـ”ضوابط كورونا”
أبرز المواد
 العمل بـ”التطوير المهني” للمعلمين في نظام فارس.. بدءًا من اليوم
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

مجلس القضاء الإداري: تعد المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل

مجلس القضاء الإداري: تعد المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل

أبرز المواد
شاهد..ازدحام طرق الرياض مع بداية رفع منع التجول الجزئي

شاهد..ازدحام طرق الرياض مع بداية رفع منع التجول الجزئي

منطقة الرياض
دراسة توضح .. كورونا الخفيف يطوّر أجساماً مضادة

دراسة توضح .. كورونا الخفيف يطوّر أجساماً مضادة

أبرز المواد
وعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل في منطقة الباحة

وعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل في منطقة الباحة

منطقة الباحة

فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف كيفية انتشار قطرات فيروس كورونا في الأماكن المغلقة

فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف كيفية انتشار قطرات فيروس كورونا في الأماكن المغلقة
http://almnatiq.net/?p=868310
المناطق - وكالات

أصدر الباحثون في فنلندا مقطع فيديو تقشعر له الأبدان يوضح كيف يمكن لقطرات فيروس كورونا أن تنتشر في الأماكن الداخلية.

وعمل خبراء من جامعة آلتو مع المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، ومركز البحوث التقنية في فنلندا VTT وجامعة هلسنكي، للتحقيق في انتقال وانتشار فيروس كورونا في الهواء في الأماكن الداخلية.

ويقول باحثو جامعة آلتو إنه وسط تخفيف قيود الإغلاق في أجزاء كثيرة من العالم، يؤكد الفيديو على المخاطر المستمرة التي يشكلها “كوفيد-19”.

وتُظهر محاكاة الفيديو ثلاثي الأبعاد كيف تسافر القطيرات ذات الأحجام المختلفة في تدفق الهواء الداخلي على مدار أربع دقائق. وتوضح المحاكاة كيف أن أكبر قطرات تغرق على الأرض في غضون بضع دقائق، في حين تجف القطرات الأصغر وتبقى في الهواء كجزيئات هباء.

وأشار الباحثون في الفيديو إلى أن هذه القطرات الصغيرة يمكن أن تنتقل مع تدفق الهواء لعدة دقائق أو حتى ساعات.

ويقول الباحثون في بيان مصاحب للفيديو: “عندما يتحدث الشخص أو يسعل أو يعطس، تتولد قطيرات من الجهاز التنفسي، ويمكن أن تحمل هذه مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا”.

ونشر الباحثون المشاركون في المشروع أول نسخة مطبوعة من ورقتهم البحثية على Arxiv.org. كما تم تقديم البحث للمراجعة من قبل باحثين آخرين.

وقال الأستاذ المساعد بجامعة آلتو ومنسق المشروع فيل فيورينين، في البيان: “تُظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أن جميع القطرات التي يقل حجمها عن 50 ميكرومتر تقريبا، تلك التي تنتج عند السعال غالبا، تجف كجزيئات قبل أن تصل إلى الأرضية .. نحن نعتبر أنه من الممكن أن تحتوي هذه الجسيمات على ما يكفي من مسببات الأمراض الفيروسية التي تؤدي إلى الإصابة”.

وكجزء من نفس المشروع، أصدر الباحثون مقطع فيديو في وقت سابق من هذا العام على غرار الانتشار المحتمل لفيروس كورونا في السوبر ماركت.

ويقر الخبراء أنه في حين أن خطر الإصابة بالعدوى من رحلة تسوق واحدة منخفض نسبيا، فإن احتمالية الإصابة تتراكم مع التعرض المنتظم على مدار عدة أسابيع.

وفي الورقة البحثية، درس الباحثون مسامير العدوى حيث أصيب عدد كبير من الأشخاص من قبل شخص واحد معد قبل ظهور الأعراض عليه.

وأوضح فيورينين: “في النمذجة، درسنا تأثير طول الوقت الذي يقضيه الفيروس في المكان، والعدد الإجمالي للأشخاص وعدد أولئك الذين يسعلون. ويمكن لشخص واحد لكل متر مربع، بمجرد التحدث، أن يخلق سحابة جزيئية كافية لإصابة الآخرين في مكان قريب”.

روابط ذات صلة

مجلس القضاء الإداري: تعد المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل

مجلس القضاء الإداري: تعد المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل
دراسة توضح .. كورونا الخفيف يطوّر أجساماً مضادة

دراسة توضح .. كورونا الخفيف يطوّر أجساماً مضادة
بينما كان روحاني يتحدث أمام البرلمان .. نام ظريف!

بينما كان روحاني يتحدث أمام البرلمان .. نام ظريف!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*