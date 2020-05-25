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وعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل في منطقة الباحة

وعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل في منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=868313
المناطق - واس

شهدت منطقة الباحة مشاهد من الالتزام المجتمعي من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل جزئياً من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً في جميع مناطق المملكة, ابتداءً من اليوم.
وأظهرت الجولة المصورة لشوارع مدينة الباحة اليوم, الزيادة النسبية في الحركة المرورية في الشوارع والطرقات وقد واكبها وعي مجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أكّدت وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بها من لبس الكمامات والقفازات, والابتعاد بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الأشخاص.
كما بدى التزام الأهالي بعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن في المركبات أثناء فترة السماح بالتجوّل لحمايتهم إضافة إلى التباعد الاجتماعي بعدم وجود نقاط تجمع للأفراد في المحلات والأماكن العامة، بما يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.

 

 

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