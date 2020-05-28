شاهد..ازدحام طرق الرياض مع بداية رفع منع التجول الجزئي

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شهدت طرق الرياض صباح اليوم الخميس مع بدء سريان المرحلة الأولى لعودة الحياة إلى طبيعتها والسماح بفتح بعض الأنشطة ازدحاماً شديداً رغم دخول الفترة في وقت إجازة عيد الفطر المبارك.

كما شهدت الكثير من محالات التجزئة ازدحاماً من قبل المتسوقين الذين لم يراعوا سياسة التباعد الاجتماعي التي طالما شددت عليها وزارة الصحة وأكدت أنها عنوان المرحلة المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن خطة من 3 مراحل تهدف من خلالها إلى رفع منع التجول المفروض داخل المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا حيث تبدأ أول المراحل من اليوم الخميس.