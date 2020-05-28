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“سار” تستأنف رحلاتها الأحد المقبل .. وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية

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“سار” تستأنف رحلاتها الأحد المقبل .. وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية

“سار” تستأنف رحلاتها الأحد المقبل .. وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=868349
المناطق - واس

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” استئناف رحلاتها بشكل رسمي ابتداءً من الأحد المقبل 31 مايو 2020، داعية الراغبين بالسفر على متن قطاراتها إلى إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني للشـركة www.sar.com.sa أو من خلال التطبيق للأجهزة الذكية.
وأوضحت “سار” أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لانطلاق رحلاتها في هذه المرحلة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة لضمان سلامة المسافرين وبحسب ما يرد من الجهات المعنية, حيث تتضمن -المرحلة الأولى- أربع محطات : (الرياض، المجمعة، القصيم، حائل).
وفيما يخص الإجراءات المستحدثة والتدابير الوقائية أوضحت “سار” أن نسبة المقاعد المتاحة للحجز داخل القطار لن تتجاوز الـ50% من مقاعد القطار في الرحلة الواحدة وبما يحقق التباعد الاجتماعي وسلامة المسافرين.
مما يذكر أن تعليق جميع رحلات قطار الركاب لوجهات شركة “سار” جرى في 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا امتثالًا للتوجيه الكريم المتخذ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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