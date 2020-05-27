مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على مرتفعات وتهامة ومحافظات شرق منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأكد السيد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً الانتباه إلى أن مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير.