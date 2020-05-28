احدث الأخبار

الصحة : 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة فجر الأحد القادم
أبرز المواد
 عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك وسط انسيابية في الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل
منطقة تبوك
 اتحاد الأطباء العرب يثمن جهود الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة
منطقة عسير
 “سار” تستأنف رحلاتها الأحد المقبل .. وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة منطقة المدينة المنورة تُدشن هويتها البصرية الجديدة
منطقة المدينة المنورة
 قطع أثرية سعودية اشتهرت عالمياً بقيمتها الفنية والتاريخية
أبرز المواد
 طرقات وميادين الطائف .. انسيابية في الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل
منطقة مكة المكرمة
 شحنة أدوية مريبة خلف أبواب كوريا الشمالية
أبرز المواد
 قبل رفع الحظر
يكتبون
 مجلس القضاء الإداري: تعد المُدد والمواعيد المقررة في نظام المرافعات أمام المظالم
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الصحة : 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531

الصحة : 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531

أبرز المواد
وزارة الشؤون الإسلامية تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة فجر الأحد القادم

وزارة الشؤون الإسلامية تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة فجر الأحد القادم

أبرز المواد
عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك وسط انسيابية في الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل

عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك وسط انسيابية في الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل

منطقة تبوك
اتحاد الأطباء العرب يثمن جهود الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا

اتحاد الأطباء العرب يثمن جهود الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا

أبرز المواد

الصحة : 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531

الصحة : 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531
http://almnatiq.net/?p=868371
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19، وتعافي 3531، توزعت في مختلف المدن والمناطق بالمملكة ، كما سجلت وفاة 16 حالة، وبالتالي بلغ إجمالي المتعافين 54.553 حالة، ومجمل الوفيات 441.

وسجلت الرياض 611 إصابة، وجدة 360، ومكة المكرمة 148، والدمام 101.

هذا وبدأت المملكة اليوم، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

كما تم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2ـ المراكز التجارية (المولات).

مع التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

روابط ذات صلة

وزارة الشؤون الإسلامية تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة فجر الأحد القادم

وزارة الشؤون الإسلامية تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة فجر الأحد القادم
اتحاد الأطباء العرب يثمن جهود الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا

اتحاد الأطباء العرب يثمن جهود الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا
“سار” تستأنف رحلاتها الأحد المقبل .. وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية

“سار” تستأنف رحلاتها الأحد المقبل .. وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*