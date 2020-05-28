“الأرصاد”: انخفاض نسبة التلوث في المملكة خلال فترة منع التجول 43%.. والرياض 62%

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أعلن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف د. عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، عن انخفاض نسبة التلوّث في المملكة خلال فترة منع التجول 43%.

وقال “الطريقي”: بلغ معدل نسبة انخفاض التلوث في #المملكة خلال فترة الحظر؛ 43%، وقد تم رصد أعلى نسبة انخفاض في منطقة الرياض ؛ حيث بلغ معدل الانخفاض 62%.