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حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

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حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=868382
المناطق - الليث

تمكّن حرس حدود الليث من إخلاء بحار صيني الجنسية يبلغ من العمر 34 عامًا، كان قد تعرّض لكسر في كف يده اليمنى، على متن إحدى السفن، وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي، في مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني: في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC اتصالًا من كابتن السفينة (CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام.
وأضاف: البلاغ أفاد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار صيني يبلغ من العمر 34 عامًا، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليست لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأردف “القريني”: على الفور تولّى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد 77 ميلاً بحرياً، غرب محافظة أملج، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وربطه مع الطبيب المناوب بعمليات الطوارئ بصحة جدة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تحديد نقطة التقاء، وإبلاغه بالتوجه إليها، وإخلاء المريض، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكّد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود “الليث”، وصلت صباح اليوم الخميس إلى رصيف الخدمات بميناء جدة الإسلامي، وجرى نقل المريض إلى مستشفى سليمان فقيه، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس كورونا الجديد، ومرافقة فريق طبي معه، موضحًا أن حالته الصحية مستقرّة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

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