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أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك

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أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك

أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=868398
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تمكنها خلال اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك، من تطهير وتعقيم 1169 موقع، والقيام بـ 564 جولة رقابية، فيما قامت بـ 18 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كما تم قيد 23 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و 6 مخالفات تكدس بالأسواق المركزية، و 13 مخالفة ضمن التدابير الصحية في المراكز التجارية، وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ” كوفيد19″، والتي كثّفتها الفرق الميدانية التابعة لها بدءاً من عيد الفطر المبارك استكمالاً لما بدأت به منذ بدء هذه الجائحة.

وتؤكد الأمانة مواصلة الحملات الرقابية والتي تشمل بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.

ودَعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.

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