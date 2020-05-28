احدث الأخبار

“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الجيش الليبي يقصف مخزن ذخيرة للميليشيات والمرتزقة
أبرز المواد
 بهجمات مدعومة من دول.. قراصنة الإنترنت ينشطون في عصر كورونا
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تطلق الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية
أبرز المواد
 الصحة تحذر: الجائحة مستمرة .. لاتكن سبباً في نقل العدوى
أبرز المواد
 حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
محليات
 “الأرصاد”: انخفاض نسبة التلوث في المملكة خلال فترة منع التجول 43%.. والرياض 62%
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المنطقة
منطقة الجوف
 الصحة : 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة فجر الأحد القادم
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية

“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية

أبرز المواد
وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”

وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”

أبرز المواد
أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك

أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك

المنطقة الشرقية
الجيش الليبي يقصف مخزن ذخيرة للميليشيات والمرتزقة

الجيش الليبي يقصف مخزن ذخيرة للميليشيات والمرتزقة

أبرز المواد

“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية

“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=868414

أصدر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”, الدليل الإرشادي “للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية”، وذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن تطوير إجراءات العمل في القطاع الحكومي، من أجل استمرار العمل في هذا القطاع الذي يعد من الدعائم الرئيسية لمسيرة التنمية الوطنية.
وبين البرنامج أنه يعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تبني مفاهيم وسياسـات العودة للعمل بعـد هذه الجائحـة بما يسهل علــى الموظفيــن الحكومييــن أداء أعمالهــم وفــق الإجراءات الوقائيـة، حيث جرى إطلاق هذا الدليل للتسهيل على الجهات الحكومية في أداء مهامها وفق أفضل الممارسات التقنية المعمول بها عالمياً عند العودة الى مقرات العمل بعد جائحة كورونا، والتأكد من جاهزية تلك الجهات لتحقيق أهدافها عند تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة باستمرارية الأعمال، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات في مجال التعافي من الكوارث، وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في بيئة العمل.
ويضم الدليل أبرز السياسـات التقنيـة التـي ينبغـي للجهـات الحكوميـة اتباعهـا عنـد العـودة للعمـل بعـد جائحـة كورونـا، بدءا من تطوير السياسة الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال، وتطوير السياسة الخاصة بالتعافي من الكوارث، بالإضافة إلى تطوير سياسة مشاركة الملفات وحفظها، وصولاً إلى الامتثال لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما يتضمن الدليل الأنظمة والخدمـات التقنية الأساسية التي يلزم توفرها عنـد العـودة للعمل، والخدمات التقنية التي تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي داخل مقر المنشأة، بالإضافة إلى أساليب التوعية التقنية الصحية، وإرشادات ونماذج الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
ودعا برنامج “يسّر” الجهات الحكومية الراغبة بالحصول على الدليل الإرشادي “للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية” وما يضمه من نماذج وضوابط
وإرشادات كافة الدخول على بوابة قيادات تقنية المعلومات CIO.GOV.SA التي أنشأها البرنامج لتمكين الجهات الحكومية من الحصول على الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة التي يقدمها لدعم وتمكين التحول الرقمي الحكومي في المملكة بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما تتيح البوابة لمدراء تقنية المعلومات الاستفادة الفاعلة من الخدمات وتحديثاتها بشكل مباشر.
ويأتي إطلاق هذا الدليل استمراراً لما قام به البرنامج من جهود منذ بداية جائحة كورونا، حيث قدم آليات العمل عن بعد في الجهات الحكومية التي استفادت منها 94% من تلك الجهات، بالإضافة إلى دوره في توفير كافة أشكال الدعم اللازم لكي تتخطى جميع العقبات عبر إطلاق خدمة (طلب الدعم للعمل عن بعد)، فضلاً عن توفير تقنيات الاتصال المناسبة من خلال شراكته مع الشركات الرائدة في مجال التقنية.

روابط ذات صلة

وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”

وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”
الجيش الليبي يقصف مخزن ذخيرة للميليشيات والمرتزقة

الجيش الليبي يقصف مخزن ذخيرة للميليشيات والمرتزقة
بهجمات مدعومة من دول.. قراصنة الإنترنت ينشطون في عصر كورونا

بهجمات مدعومة من دول.. قراصنة الإنترنت ينشطون في عصر كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*