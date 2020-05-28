احدث الأخبار

بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي
المنطقة الشرقية
 “يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الجيش الليبي يقصف مخزن ذخيرة للميليشيات والمرتزقة
أبرز المواد
 بهجمات مدعومة من دول.. قراصنة الإنترنت ينشطون في عصر كورونا
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تطلق الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية
أبرز المواد
 الصحة تحذر: الجائحة مستمرة .. لاتكن سبباً في نقل العدوى
أبرز المواد
 حرس حدود الليث يخلي بحارًا صينيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
محليات
 “الأرصاد”: انخفاض نسبة التلوث في المملكة خلال فترة منع التجول 43%.. والرياض 62%
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المنطقة
منطقة الجوف
 الصحة : 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي

بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي

المنطقة الشرقية
“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية

“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية

أبرز المواد
وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”

وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”

أبرز المواد
أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك

أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي

بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي
http://almnatiq.net/?p=868417
القطيف - المناطق

تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال التطهير والتعقيم والوقاية في محافظة القطيف خلال وقت منع التجول في أيام عيد الفطر المبارك، استكمالاً لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن وقرى المحافظة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19).

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية ركزت على رش وتعقيم وتطهير الممرات وواجهات المحلات والأرصفة والشوارع وحاويات النظافة والبراميل في أسواق النفع العام في المحافظة، بمشاركة أكثر من ١٩٦٩ عاملا في اليوم الواحد، وبواسطة 130 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها في عدد من أسواق محافظة القطيف، مبينا بأن البلدية مستمرة في عمليات التعقيم ضمن جهود لمكافحة جائحة كورونا.

وأضاف أن أعمال النظافة والتعقيم التي تقوم بها البلدية تجري في الفترة الصباحية أثناء فترة منع التجول الكلي، إضافة إلى استمرار الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

و تحرص البلدية على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة في عملية التطهير والتعقيم لتوفير بيئة صحية وآمنة في جميع الأوقات، بالتعاون مع مختلف الجهات وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك

أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك
أرامكو السعودية تعايد 1693 طفًلا منومًا في أكثر من 30 مستشفي حول المملكة

أرامكو السعودية تعايد 1693 طفًلا منومًا في أكثر من 30 مستشفي حول المملكة
بر الاحساء تستلم أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر الكترونيا

بر الاحساء تستلم أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر الكترونيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*