الجزائر توضح سبب تمسكها بعقار الملاريا لعلاج كورونا

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المناطق - وكالات

قال مسؤول جزائري، الخميس، إن بلاده متمسكة بقرار استخدام دواء “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت مراسلة “سكاي نيوز عربية”.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بوزارة الصحة الجزائرية، البروفيسور إسماعيل مصباح، أن الجزائر مصرة على قرار استعمال البروتوكول العلاجي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين”، الذي يستخدم لعلاج الملاريا.

وبرر مصباح حديثه بأن الدواء قد أعطى فعالية أثناء معالجة مرضى”كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا.

ورأى أن حديث منظمة الصحة العاليمة عن بروتوكول الدواء ليس توصية بوقفه، وإنما هي مجرد بحوث تجرى حول استعمال الكلوروكين على المصابين الجدد.

ويأتي حديث المسؤول الجزائري بعد يوم واحد على إعلان الحكومة الفرنسية وقف التدابير الاستثنائية، التي كانت تجيز استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” خارج التجارب السريرية، بسبب دراسة أشارت إلى وجود مخاطر جانبية للدواء.

ومنذ نهاية مارس، كان يمكن وصف هذا العقار بشكل استثنائي في المستشفى للمرضى في الحالات الحرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

لكن دولا أخرى إلى جانب الجزائر أكدت تمسكها باستخدام الدواء، مثل البرازيل التي وسعت من نطاق التوصيات بشأن الحالات المسموح فيها استخدام الدواء.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس فريق الخبراء الطبي الصيني تشو لين الذي يزور الجزائر حاليا، إن فيروس كورونا المكتشف بالجزائر مغاير للفيروس الذي تم اكتشافه في الصين.

وأضاف أن الفيروس الموجود في الجزائر يشبه ذلك الموجود في فرنسا.

وسجلت الجزائر أكثر من 8800 حالة إصابة و623 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تعافى نحو 5 آلاف مصاب من المرض.

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