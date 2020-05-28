احدث الأخبار

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
 وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 أمانة نجران تبدأ تعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمنطقة
منطقة نجران
 المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 هجوم إلكتروني “كبير ومنظم” على شبكات المياه في إسرائيل
أبرز المواد
 الجزائر توضح سبب تمسكها بعقار الملاريا لعلاج كورونا
أبرز المواد
 بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي
المنطقة الشرقية
 “يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الجيش الليبي يقصف مخزن ذخيرة للميليشيات والمرتزقة
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمطار على محافظة محايل

أمطار على محافظة محايل

منطقة عسير
وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

أبرز المواد
أمانة نجران تبدأ تعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمنطقة

أمانة نجران تبدأ تعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمنطقة

منطقة نجران

هجوم إلكتروني “كبير ومنظم” على شبكات المياه في إسرائيل

هجوم إلكتروني “كبير ومنظم” على شبكات المياه في إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=868433
المناطق - وكالات

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني كبير خلال شهر أبريل الماضي استهدف أنظمة شبكات المياه في البلاد، لكنها “أحبطته”.

وقال مدير الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في إسرائيل إيغال أونا، إن الهجوم كان “منظما ومتزامنا”، وهدف إلى تعطيل أحد مكونات البنية التحتية الرئيسية في إسرائيل، وفقما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، الخميس.

وأضاف أونا: “أعتقد أننا سنتذكر الشهر الماضي ومايو 2020 كنقطة تغيير في تاريخ الحرب الإلكترونية الحديثة”.

وتابع: “إذا نجح الأشرار في مؤامرتهم فإننا سنواجه الآن، في منتصف أزمة كورونا، أضرارا كبيرة جدا على السكان المدنيين، ونقصا في المياه”.

وأوضح أونا أن محاولة اختراق شبكات المياه الإسرائيلية تعد الأولى في التاريخ الحديث، قائلا: “هذه أول مرة نرى فيها هجوما يهدف إلى إلحاق الضرر بالحياة الواقعية، وليس تكنولوجيا المعلومات أو البيانات”.

ولم يذكر أونا إيران مباشرة، لكن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية لمحت إلى احتمالية وقوف طهران وراء الهجوم.

ويعتقد أن الهجوم الأخير جاء من إيران ردا على تعطيل شبكة ميناء إيراني قبل أسبوعين، قالت طهران إن إسرائيل شنته.

لكن المسؤول الإسرائيلي البارز أكد أن التطورات الأخيرة تنذر بعهد جديد من الحرب السرية، التي بدأت تتصاعد بطريقة أسرع في الفضاء الإلكتروني في الآونة الأخيرة بين تل أبيب وطهران.

وفي 19 مايو الجاري، ذكر تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر، واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء رجائي الإيراني.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد، إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة، واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل وتدميرها.

وتعرضت إسرائيل في 21 مارس الماضي، إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف عشرات المواقع الإلكترونية، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية الإلكترونية في إسرائيل.

روابط ذات صلة

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا
وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية
الجزائر توضح سبب تمسكها بعقار الملاريا لعلاج كورونا

الجزائر توضح سبب تمسكها بعقار الملاريا لعلاج كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*