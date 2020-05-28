احدث الأخبار

شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
 وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 أمانة نجران تبدأ تعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمنطقة
منطقة نجران
 المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 هجوم إلكتروني “كبير ومنظم” على شبكات المياه في إسرائيل
أبرز المواد
 الجزائر توضح سبب تمسكها بعقار الملاريا لعلاج كورونا
أبرز المواد
 بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي
المنطقة الشرقية
 “يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تعقيم وتطهير 1169 موقع في رابع أيام عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر

شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر

أبرز المواد
إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمطار على محافظة محايل

أمطار على محافظة محايل

منطقة عسير
وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

أبرز المواد

المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا

المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=868436
المناطق - واس

قامت الهيئة الملكية بينبع بتشغيل ثلاثة أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (SARS-Cov2) والمسبب لمرض كوفيد-19 , وذلك بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتعمل الأجهزة على الكشف عن فيروس كورونا من خلال تقنية التشخيص الجزيئي وذلك باستخدام عينات مسحة من الأنف أو الحلق أو أي ناتج من الرئتين للكشف عن الفيروس، ويستهدف التحليل كشف جينات معينة من الفيروس تزيد من دقة نتائج التحليل وحساسيته.
يذكر أن مختبرات المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع قد حصلت مؤخراً على اعتماد من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) والمرتبط بنظام حصن الالكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة لإجراء واعتماد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وإدخالها ضمن الإحصائيات اليومية للإصابات الإيجابية لمركز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ).

روابط ذات صلة

شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر

شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر
وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

وزير الشؤون الإسلامية : السماح بإقامة الصلاة في مساجد المملكة تأكيد على العناية ببيوت الله وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية
بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي

بلدية القطيف تعقم وتطهر أسواق النفع العام أثناء فترة منع التجول الكلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*