المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع يبدأ تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا

المناطق - واس

قامت الهيئة الملكية بينبع بتشغيل ثلاثة أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (SARS-Cov2) والمسبب لمرض كوفيد-19 , وذلك بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتعمل الأجهزة على الكشف عن فيروس كورونا من خلال تقنية التشخيص الجزيئي وذلك باستخدام عينات مسحة من الأنف أو الحلق أو أي ناتج من الرئتين للكشف عن الفيروس، ويستهدف التحليل كشف جينات معينة من الفيروس تزيد من دقة نتائج التحليل وحساسيته.

يذكر أن مختبرات المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع قد حصلت مؤخراً على اعتماد من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) والمرتبط بنظام حصن الالكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة لإجراء واعتماد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وإدخالها ضمن الإحصائيات اليومية للإصابات الإيجابية لمركز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ).