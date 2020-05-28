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إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

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إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=868452
المناطق - الرياض

سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، تراجعا لافتا للوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 70 حالة مقابل 117 في إحصائية أمس الأربعاء.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة جديدة، وبلغ 33142.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث بلغ المعدل يوم 25 مايو 92 حالة، وفي 26 مايو 78، وفي 27 مايو 117.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 593 حالة، مقارنة مع 584 في إحصائية الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 231732.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 50966 إلى 47986، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 505 إلى 489 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 3503 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 147101 إلى 150604 أشخاص، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.291 مليون.

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