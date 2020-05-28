احدث الأخبار

تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها
منطقة نجران
 إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو
أبرز المواد
 طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض
منطقة الرياض
 أكبر معدل يومي.. مصر تسجل 1127 إصابة جديدة و29 وفاة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تواصل تهيئة 1875 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين
منطقة تبوك
 الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي
منطقة تبوك
 أكثر من 268 ألف ريال تودعها خيرية محافظة حقل بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها
منطقة تبوك
 سجون تبوك تعايد النزلاء وسط إجراءات إحترازية عالية
منطقة تبوك
 بلدية الوجه تبدأ بتطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع بالمحافظة
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تواصل جولاتها التفقدية على المنشآت والتأكيد على أصحابها بأهمية الرفع من الإجراءات الوقائية
منطقة تبوك
 شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها

تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها

منطقة نجران
إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو

إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو

أبرز المواد
طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو

طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض

وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض

منطقة الرياض

بلدية الوجه تبدأ بتطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع بالمحافظة

بلدية الوجه تبدأ بتطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=868460
المناطق- تبوك:

بدأت بلدية محافظة الوجه في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع في المحافظة والمراكز التابعه لها تمهيداً لاستقبال المصلين يوم الأحد القادم .
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأفاد أن البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية بتبوك تواصل تهيئة 1875 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين

الشؤون الإسلامية بتبوك تواصل تهيئة 1875 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين
الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي

الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي
أكثر من 268 ألف ريال تودعها خيرية محافظة حقل بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

أكثر من 268 ألف ريال تودعها خيرية محافظة حقل بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*