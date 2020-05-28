بلدية الوجه تبدأ بتطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع بالمحافظة

المناطق- تبوك:

بدأت بلدية محافظة الوجه في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع في المحافظة والمراكز التابعه لها تمهيداً لاستقبال المصلين يوم الأحد القادم .

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأفاد أن البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية.