سجون تبوك تعايد النزلاء وسط إجراءات إحترازية عالية

المناطق- تبوك

عايدت سجون منطقة تبوك نزلاءها وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك متبادلةً معهم التهاني والتبريكات بمتابعة من مدير سجون المنطقة العميد سلمان العتيبي الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من المديرية العامة للسجون بدورها في أمن المجتمع وسلامته ومشاركة النزلاء فرحتهم بحلول العيد وإدخال الفرح والسرور على كل نزيل مشيرا إلى أن هذه المبادرة وماسبقتها من مبادرات

تعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء حيث سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ 12 مساء لكسر حاجز عزلتهم وبعدهم عن ذويهم .

وسأل العميد ” العتيبي ” الله أن يحفظ لوطننا ولاة أمره وأن يعيد على بلادنا أعيادها وهي ترفل بثياب العز وفي أمن وأمان وأن يحميها من كل مكروه.