احدث الأخبار

تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها
منطقة نجران
 إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو
أبرز المواد
 طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض
منطقة الرياض
 أكبر معدل يومي.. مصر تسجل 1127 إصابة جديدة و29 وفاة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تواصل تهيئة 1875 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين
منطقة تبوك
 الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي
منطقة تبوك
 أكثر من 268 ألف ريال تودعها خيرية محافظة حقل بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها
منطقة تبوك
 سجون تبوك تعايد النزلاء وسط إجراءات إحترازية عالية
منطقة تبوك
 بلدية الوجه تبدأ بتطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع بالمحافظة
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تواصل جولاتها التفقدية على المنشآت والتأكيد على أصحابها بأهمية الرفع من الإجراءات الوقائية
منطقة تبوك
 شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها

تجارة نجران تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها

منطقة نجران
إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو

إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي في فرنسا اعتبارا من 2 يونيو

أبرز المواد
طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو

طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة لـ12 دولة عربية أول يوليو

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض

وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض

منطقة الرياض

أكثر من 268 ألف ريال تودعها خيرية محافظة حقل بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

أكثر من 268 ألف ريال تودعها خيرية محافظة حقل بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها
http://almnatiq.net/?p=868467
المناطق- تبوك:

أودعت الجمعية الخيرية في محافظة حقل من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك مايزيد عن 268 ألف ريال بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة والمسجلين ضمن سجلات الجمعية في مدينة حقل والمراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة وذلك ضمن حملة يدا بيد التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فرج بن نصار العمراني أن جميع المناشط التي تقوم بها الجمعية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على تفعيل دور الشراكة المجتمعية مشيرا إلى إيداع 81 ألف ريال بحسابات الأيتام و 187,600 ريال تم صرفها على الأسر المحتاجة والمسجلة مسبقا بالجمعية.
وأوضح أن متطوعي الجمعية وزعوا أكثر من 3593 سلة غذائية على عدد من الأسر المحتاجة والمتعففة بالإضافة إلى توزيع 3000 كرتون من التمور على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية .

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية بتبوك تواصل تهيئة 1875 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين

الشؤون الإسلامية بتبوك تواصل تهيئة 1875 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين
الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي

الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي
سجون تبوك تعايد النزلاء وسط إجراءات إحترازية عالية

سجون تبوك تعايد النزلاء وسط إجراءات إحترازية عالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*