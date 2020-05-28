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الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي

الكلية التقنية بتبوك تعلن مواعيد وآليات التدريب الصيفي
http://almnatiq.net/?p=868470
المناطق- تبوك:

أعلنت الكلية التقنية بتبوك اليوم عن مواعيد وآليات التسجيل في الفصل التدريبي الصيفي لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس “الصباحي والمسائي”.
وأبان عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن الفصل الصيفي سيتيح التسجيل في المقررات النظرية فقط والتي تتفق طبيعتها مع نموذج التدريب عن بعد مشيراً إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل على نظام “رايات” وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 11/ 10/ 1441 هـ بما لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة بالخطة التدريبية فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 15/ 10/ 1441 هـ ويستمر لمدة 9 أسابيع.
وأكد البلوي أن الكلية تحرص على استثمار فترة الصيف لتخريج المتدربين المتوقع تخرجهم وذلك سيسهم في إتاحة مقاعد بالكلية والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة للفصل الأول من العام التدريبي القادم.

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