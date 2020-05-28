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أكبر معدل يومي.. مصر تسجل 1127 إصابة جديدة و29 وفاة

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أكبر معدل يومي.. مصر تسجل 1127 إصابة جديدة و29 وفاة

أكبر معدل يومي.. مصر تسجل 1127 إصابة جديدة و29 وفاة
http://almnatiq.net/?p=868477
المناطق - الرياض

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حاجز الألف لأول مرة، حيث سجلت أعلى رقم إصابات جديدة بكوفيد 19 اليوم الخميس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1127 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا بلغ 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافًى.

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