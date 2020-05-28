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وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض

وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض

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وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض

وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة تفقدية غداً الجمعة لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=868480
المناطق - الرياض

يقوم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ غدا الجمعة بجولة تفقدية لعدد من المساجد والجوامع في مدينة الرياض وذلك للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وكان المقام السامي قد وافق على إعادة فتح المساجد أمام المصلين بجميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة ابتداء من الأحد المقبل بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعكف فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجميع مناطق المملكة على مدار الساعة على تجهيز المساجد وتنظيفها وتعقيمها استعدادا لاستقبال المصلين.

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